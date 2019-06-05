Больше половины ЦКАД-5 могут открыть в 2019 году

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минтранс РФ надеется ввести в эксплуатацию более половины участка ЦКАД-5 в 2019 году. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора департамента государственной политики в сфере дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков.

"Мы даже надеемся, что больше половины ЦКАД-5 будет открыто в этом году, - сказал Волков. - Порядка 30-40 км должно быть введено в эксплуатацию".

Он также отметил, что на данный момент самая сложная точка на участке - съезд на трассу М-10, где находится сразу два магистральных газопровода и нефтепровод. "Очень технологически тяжело их переносить, это основная для нас сегодня проблема", - отметил Волков.

Как следует из материалов госкомпании "Автодор", ЦКАД-5 почти полностью совпадает с маршрутом нынешнего московского малого кольца. Участок проходит по территории Наро-Фоминского, Одинцовского, Истринского, Солнечногорского районов и городского округа Звенигород Московской области. Строительная длина ЦКАД-5 составляет 76,44 км. Общая стоимость строительства в рамках соглашения - 42,1 млрд рублей, в том числе государственное финансирование - 37,3 млрд рублей, частное финансирование - 4,8 млрд рублей.

Необходимость возможного переноса 49 газопроводов для строительства ЦКАД-5 не повлияет на сроки ввода участка (октябрь 2020 года), отмечали ранее в Минтрансе РФ. В конце апреля Счетная палата РФ отметила, что срывы сроков строительства ЦКАД могут потребовать от бюджета дополнительно 19,8 млрд рублей на возмещение концессионерам.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 530 км пройдет по территории Новой Москвы и Подмосковья приблизительно в 50 км от МКАД, параллельно Малому (А107) и Большому (А108) кольцам. Проект разделен на пять участков.