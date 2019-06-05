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Фонд Дальнего Востока планирует начать развитие Арктики с проектов по Севморпути

Глава фонда Алексей Чекунков отметил, что самыми главными для ФРДВ будут проекты, связанные с улучшением качества жизни людей

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Первые проекты Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ) в Арктике будут связаны с логистикой, в том числе с работой Северного морского пути (СМП). Об этом сообщил в интервью ТАСС глава ФРДВ Алексей Чекунков.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ФРДВ может быть докапитализирован для финансирования арктических проектов.

"Наиболее целесообразно, думаю, начинать с проектов, связанных с развитием транспортных узлов. Первыми из них могут стать логистические проекты в Арктике, связанные с обеспечением развития Северного морского пути", - сказал Чекунков.

При этом, по словам главы ФРДВ, наиболее важными для фонда будут проекты, связанные с улучшением качества жизни людей. В частности, к таковым относятся проекты модернизации аэропортов, развития городской среды. Другими направлениями, на которых планирует сосредоточиться ФРДВ в Арктике, будет поддержка малого и среднего предпринимательства и развитие туризма.

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