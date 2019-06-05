Приамурье на ПМЭФ планирует подписать соглашения с РФПИ и правительством Москвы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июня. /ТАСС/. Амурская область планирует подписание на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 6 по 8 июня, двух соглашений о сотрудничестве - с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и с правительством Москвы. Об этом сообщил в среду ТАСС директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

"С РФПИ будет подписано соглашение, по которому предстоит работа по привлечению иностранных инвестиций в Приамурье. Также нас ждет соглашение о сотрудничестве с правительством города Москвы - будем плотно работать по научно-техническим, социально-экономическим направлениям", - сказал Пузанов.

Как сообщили ТАСС в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области, в соглашении о сотрудничестве региона с правительством Москвы прописано взаимодействие в разных сферах - от архитектуры, строительства и транспорта до связи и информационных технологий. Предполагается создание и проведение совместных выставок, конференций, семинаров, совещаний и круглый столов, обмен информацией и специалистами, организация мероприятий по продвижению ярмарок, товаров и услуг.

Соглашение с РФПИ регламентирует условия взаимодействия сторон по сопровождению проектов с иностранным капиталом в Амурской области, улучшению в регионе инвестклимата и повышению деловой активности. Добиваться этого планируется посредством переговоров с инвесторами, через размещения на портале Invest in Russia (создан Центром привлечения инвестиций в регионы) актуальных данных о Приамурье.

Как уточнил Пузанов, глава Амурской области Василий Орлов также проведет переговоры с представителями "Сименс Здравоохранение". У компании есть предложения по развитию медицины в регионе, по централизации лабораторной диагностики.

Мероприятия Петербургского форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития", организатор конференции - фонд "Росконгресс". ТАСС выступает информационным партнером, официальным фотохост-агентством и оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.