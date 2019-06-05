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Объем инвестиций в интернет-сферу на Хайнане превысил $1,4 млрд

В провинции с апреля 2018 года зарегистрировали свыше 5 тыс. новых компаний, занятых в интернет-сфере

ХАЙКОУ /Китай/, 5 июня. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в развитие интернет-сферы южной китайской провинции Хайнань превысил 10 млрд юаней (около $1,4 млрд). Соответствующие данные, как пишет газета "Хайнань жибао", были озвучены на рабочей конференции по развитию интернета в провинции, участие в которой приняли, в частности, представители местного правительства, профильных ведомств, а также работающих на местном рынке интернет-компаний.

С апреля 2018 года, говорится в докладе конференции, в провинции Хайнань было зарегистрировано свыше 5 тыс. новых компаний, занятых в интернет-сфере, а также более 120 тыс. новых специалистов по интернет-технологиям. Специалисты подсчитали и реальную площадь, которую занимают объекты данной индустрии в провинции. Она превысила 1 млн кв. м.

На конференции обратили внимание на то, что в провинции уже работают свыше 100 известных интернет-компаний как китайских, так и зарубежных. В их числе - Tencent, Alibaba, Baidu, Zhongxin, Microsoft и многие другие. Свыше 100 компаний, занятых в интернет-сфере на Хайнане, имеют операционный доход свыше 100 млн юаней ($14,5 млн).

Участники конференции констатировали, что провинция Хайнань пока отстает от более развитых регионов страны в интернет-сфере. По мнению экспертов, чтобы сократить этот разрыв, необходимо обратить особое внимание на подготовку и привлечение профессиональных кадров.

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КитайХайнань
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