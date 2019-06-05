Глава РФПИ: Россия в июне может решить не продолжать снижение нефтедобычи по сделке ОПЕК+

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россия после июня может начать восстановление добычи нефти в рамках сотрудничества ОПЕК+, хоть это и не означает выхода Москвы из самого соглашения. Такое мнение накануне Петербургского международного экономического форума высказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью газете "Коммерсантъ".

"Есть вероятность, что в июне Россия может решить не продолжать соглашение о сокращении добычи на данном этапе. Но это, безусловно, не означает выхода из сделки со странами ОПЕК, которая очень важна для стабилизации рынка", - сказал он.

Дмитриев назвал сделку ОПЕК+ ключевым успехом для России, так как "бытовало мнение, что именно снижение цен на нефть в Саудовской Аравии привело к экономическим сложностям Советского Союза и, соответственно, к его развалу".

Страны ОПЕК+ сокращают добычу на 1,2 млн баррелей в сутки с января этого года, срок действия соглашения истекает 30 июня. Пока внутри альянса нет консенсуса об уровнях добычи на второе полугодие. Российская позиция, высказанная недавно главой Минэнерго Александром Новаком, заключается в том, что летом, при росте спроса, добычу можно было бы и нарастить. Саудовская Аравия обращала внимание на то, что запасы нефти все еще выше нормы, и ограничения целесообразно продлить до конца года.

Решение планировалось принять на встрече альянса 25-26 июня, однако уже две недели министры обсуждают вопрос о переносе заседания и не могут прийти к согласию о датах встречи. Один из вариантов предполагает проведение встречи 3-4 июля.