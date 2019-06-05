Переход на проектное финансирование затруднил работу небольших застройщиков Удмуртии

ИЖЕВСК, 5 июня. /ТАСС/. Переход на проектное финансирование поставил в сложное положение всех средних и малых застройщиков Удмуртии. Такое мнение выразил глава республики Александр Бречалов в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Плохая новость в том, что переход на проектное финансирование поставил в сложное положение всех средних и малых игроков в регионе. А у нас таких игроков большинство. Самая крупная компания - "Комос-строй" - делает в год 100 тыс. кв. м жилья. Если взять пятерку крупнейших игроков - все вместе они вводят только половину от общих объемов жилья. И они не идут в небольшие города типа Глазова или Сарапула, они согласны только на Ижевск, и то будут выбирать, оставаться ли в Ижевске или побороться за "вкусные" участки в Татарстане", - рассказал Бречалов.

По его словам, из всех аккредитованных под стройку банков в Удмуртии сейчас работают три: ДОМ.РФ, который, по мнению главы республики, является "безусловным лидером", Сбербанк и ВТБ. "И все они готовы давать льготные условия, без бешеной ставки только тем самым пяти строительным лидерам", - сказал Бречалов, отметив, что в таком случае сложности испытывают компании, которые возводят дома за пределами Ижевска.

Глава республики считает, что из сложившейся ситуации существует два пути: получать деньги под высокую ставку и перекладывать ее в стоимость квадратного метра либо снижать объемы вводимого жилья.

"Есть два пути, и ни один из них мне не нравится. <…> У нас есть небольшой "запас жирка", мы уже выдали разрешений на строительство более чем 1 млн кв. м. Этого должно хватить на 2020 и даже на 2021 год. А вот дальше могут начаться проблемы с исполнением плана застройки. Но повторюсь: если вы спросите, что делать, я скажу, что пока не знаю. Будем продолжать искать решение", - сказал Бречалов.