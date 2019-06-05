Тамбовские власти подпишут на ПМЭФ соглашения с "Черкизово" и Ростехом

ТАМБОВ, 5 июня. /ТАСС/. Администрация Тамбовской области планирует подписать ряд соглашений на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в том числе с ГК "Черкизово" и госкорпорацией "Ростех", сообщила в среду ТАСС начальник управления информационной политики региона Татьяна Самотойлова.

"Делегацию региона на ПМЭФ возглавит губернатор Александр Никитин. Планируется, что в рамках форума будут подписаны соглашения о строительстве второй очереди "Тамбовской индейки" с ГК "Черкизово" и соглашение с Ростехом по содействию разработке и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции, а также еще с рядом предприятий страны", - сказала она.

Подробности соглашений власти региона пока не разглашают. На полях ПМЭФ Никитин встретится с руководителями федеральных ведомств, представителями властей других регионов и зарубежных стран, в том числе с генеральным директором компании "Сен-Гобен", занимающейся разработкой инновационных решений для строительства, реновации и промышленности.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.