РБК: Visa обсуждает с российскими банками сервис переводов по номеру телефона за рубеж

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками сервис денежных переводов за границу, которые будут осуществляться с карты на карту по номеру телефона. Об пишет в среду издание РБК со ссылкой на источники.

Аналогичный сервис внутри России платежная система запустила в конце 2018 года, участниками стали четыре банка: ВТБ, "Русский стандарт", Тинькофф Банк и "Хоум Кредит". Сервис позволяет совершать денежные переводы с карты на карту вне зависимости от платежной системы, но только внутри банков - участников сервиса.

По данным одного из источников РБК, внутри страны этот сервис не смог конкурировать с запущенной в начале 2019 года Системой быстрых платежей (СБП), которая работает по похожей технологии, но с большим числом банков.

"Visa обсуждает с российскими банками их присоединение к этому сервису", - отмечает один из источников издания. Платежная система предлагает международные с2с-переводы, которые будут работать так же, как и российский аналог. Деньги можно будет переводить только между картами Visa, выпущенными банками - участниками сервиса. Переводы можно будет делать в 17 стран, позже этот список планируется довести до 50. Тарифы, которые будут предложены пользователям, пока обсуждаются.

ВТБ подтвердил РБК информацию о переговорах с платежной системой об участии в этом проекте. "Мы всегда с интересом следим за появлением новых предложений, касающихся денежных переводов по номеру телефона, в том числе трансграничных. Но в настоящий момент комментировать что-либо преждевременно, так как вопрос требует детальной проработки", - заявил вице-президент и руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

В самой Visa РБК отметили, что платежная система работает "над различными направлениями сервиса переводов" и поделится информацией, "когда время придет".