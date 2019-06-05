Свыше 500 млн рублей вложено в новое предприятие по работе с лесом в Рязанской области

ТАСС, 5 июня. Объем инвестиций в новое предприятие по заготовке и обработке древесины в городе Сасово Рязанской области составил более 522 млн рублей, создано около 170 рабочих мест, сообщила в среду пресс-служба губернатора региона.

"Новое предприятие в городе Сасово ООО "Топливные технологии" специализируется на выпуске погонажных изделий, пеллет, топливных брикетов и поддонов. Производство включает в себя полный цикл переработки древесины: цех лесопиления, линии для изготовления поддонов и погонажа, брикетов и топливных гранул, участок сортировки, а также автоматическую линию групповой упаковки топливных брикетов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что по условиям инвестпроекта предприятие будет заниматься защитой и воспроизводством лесов на территориях заготовки древесины - на арендованных участках Сасовского и Шелуховского лесничеств. "Такой проект по глубокой переработке древесины очень важен для региона, и подобных должно быть больше. Мы готовы работать с инвесторами и оказывать поддержку, поскольку это не только развитие производства, но и уход за лесом", - приводит пресс-служба слова губернатора Рязанской области Николая Любимова.

Ежегодный объем заготовки древесины новым предприятием составит свыше 143 тыс. кубометров.