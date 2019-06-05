Мобильная компания Греции поставила рекорд передачи данных со скоростью выше 100 Гбит/с

АФИНЫ, 5 июня. /ТАСС/. Греческая компания мобильной связи Cosmote поставила рекорд передачи данных со скоростью выше 100 Гбит/с, сообщила газета "Нафтемборики".

По словам издания, Cosmote, частично принадлежащая Греческой организации связи (ОТЕ), в сотрудничестве с германской Deutsche Telekom и шведской Ericsson провела испытание передачи данных с использованием тестового микроволнового канала и достигла рекордных скоростей стабильно выше 100 Гбит/с, то есть в 10 раз больше, чем позволяют существующие в настоящее время коммерческие разработки. Как утверждают в компаниях, это важный технологический прорыв, который создает новую ситуацию в сфере беспроводной передачи данных и позволяет решить задачу достижения очень высоких скоростей, необходимых для перехода к мобильным сетям 5-го поколения (5G). С помощью данной технологии в будущем могут быть поддержаны такие передовые приложения в сети 5G, как дистанционное управление устройствами и транспортными средствами, облачные игры, потоковое видео 360 градусов, виртуальная реальность (Virtual Reality), дополненная реальность (Augmented Reality) и т.д.

Протяженность микроволнового канала составляла 1,5 км, и он соединял административный офис OTE в северном афинском районе Маруси с Лабораторией новых технологий транснационального концерна, давая возможность передавать данные со скоростью, порой достигавшей 140 Гбит/с. Обеспечение таких скоростей позволит предоставлять сверхбыстрый интернет через микроволновую связь повсюду, даже там, где создание оптоволоконной сети может быть невозможно. Для отработки метода использования микроволнового канала были применены многие инновационные технологии беспроводной передачи данных, пишет "Нафтемборики".

"Такие революционные беспроводные технологии сверхскоростной передачи данных, как те, что были протестированы Cosmote в сотрудничестве с Deutsche Telekom и Ericsson, смогут поддерживать сложные сетевые архитектуры связи 5G, которая является будущим телекоммуникаций", - подчеркнул Йоргос Цонис, исполнительный директор по вопросам сетевого планирования и разработок ОТЕ.

В свою очередь Йоргос Паппас, президент и исполнительный директор Ericsson Greece, пообещал продолжать оказывать поддержку Cosmote "с помощью инновационных технологий, которые сделают проще жизнь греческому обществу будущего".