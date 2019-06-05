Мусорные контейнеры в России можно будет приобрести в лизинг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) запустит программу субсидируемого лизинга по мусорным контейнерам. Операторы по вывозу коммунальных отходов смогут воспользоваться этим инструментом, сообщил в среду генеральный директор РЭО Денис Буцаев в ходе пленарного заседания "Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы готовы будем предложить рынку субсидируемую лизинговую программу для мусоровозов и контейнеров", - сказал он, отметив, что такая договоренность уже есть с финансовыми институтами.

Оснащение новыми контейнерами площадок для сбора мусора от жителей - одна из поставленных перед региональными операторами задач. При этом все траты операторов должны быть отражены в тарифе на обращение с отходами и обоснованы. Доля средств, которую они могут направить на покупку новых контейнеров ограничена 1%, объяснял ранее Буцаев, что недостаточно для эффективной работы.

Вопрос оснащения площадок поднимался на высоком уровне: на заседаниях правительственной комиссии при вице-премьере РФ Алексее Гордееве и на мероприятиях рабочей группы "Экология и природные ресурсы" Госсовета РФ под председательством губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Эксперты отмечали, что внешний вид контейнеров напрямую влияет на имидж реформы обращения с мусором в России среди населения.

Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами стартовала в РФ 1 января. В ее рамках ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным властями по конкурсу. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и препятствовать образованию нелегальных навалов.

Целевые показатели реформы мусорной отрасли в России заложены в национальный проект "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36%. В конце января 2019 года вице-премьер России Алексей Гордеев назвал новый приоритет реформы - переход на раздельный сбор отходов до конца 2019 года. 29 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обозначил еще один приоритет - отказ от нормативов в пользу оплаты вывоза фактически образованного мусора.

О форуме

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый "нулевой день". Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.