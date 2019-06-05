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Минфин предлагает обсудить объединение ОСАГО и каско

В ведомстве отметили, что проработка этого вопроса может быть целесообразной после принятия закона о совершенствовании системы тарификации ОСАГО

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минфин России концептуально поддерживает идею объединения полисов ОСАГО и КАСКО, но отмечает, что ее реализация повлечет необходимость существенной переработки законодательства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина.

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"Детальная проработка данного вопроса представляется целесообразной после принятия закона, предусматривающего совершенствование системы тарификации ОСАГО", - сказал представитель министерства. Ранее схожую позицию озвучивали в ЦБ.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития и Минюсту совместно с Банком России рассмотреть возможность включения рисков по ОСАГО в полис каско и доложить в правительство о результатах до 1 июня. Такое поручение было дано по итогам обсуждения в Госдуме отчета кабмина о результатах работы в 2018 году.

Минфин готовит к внесению в Госдуму законопроект, предусматривающий изменение формулы расчета цены полиса ОСАГО. Последняя версия законопроекта предполагала поэтапную отмену двух коэффициентов, которые зависят от мощности автомобиля и территории его использования, и влияющих на конечную стоимость полиса. Применение этих коэффициентов предлагается заменить большей свободой для страховщиков в установлении тарифа - возможностью отклоняться на 30%, а затем 40% от границ установленного ЦБ тарифного коридора.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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