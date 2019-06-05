Проект развития прогулочных улиц в моногородах "Улица Никольская" запустили на ПМЭФ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Старт проекта Фонда развития моногородов "Улица Никольская" по развитию прогулочных торговых улиц объявили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент ТАСС.

Фонд разработал проект "Улица Никольская" по созданию прогулочных торговых улиц в российских моногородах по аналогии с Никольской улицей в Москве. Местный малый бизнес, занимающийся традиционными ремеслами, сможет разместить на них свои торговые лавки на льготных условиях. Старт проекту дали на стенде ВЭБ.РФ Russia Extends.

На презентации было показано, как будет реализовываться проект в трех моногородах - Котовск (Тамбовская область), Вязники (Владимирская область), Череповец (Вологодская область), представлены типовые решения реализации проекта для городов с населением от 30 тыс. до 300 тыс. человек. В Котовске "Улица Никольская" появится в парке с выходом на набережную, в Череповце это будет музейный квартал, а в Вязниках - парковая аллея, соединяющая историческую и современную части города.

"Улица Никольская" - это не только про малый бизнес, это про возрастающий тренд экономики впечатлений, это очень важно. <…> И очень здорово, что здесь основой, драйверами являются жители моногородов", - сказал на презентации проекта глава Удмуртии Александр Бречалов.

По словам генерального директора Фонда развития моногородов Ирины Макиевой, согласно опросу в соцсетях, большинство горожан проголосовало за то, чтобы на "улице Никольской" находились прогулочные зеленые зоны, на втором месте оказались зоны мастер-классов с театрами и уличным кино, третье место в опросе заняла селфи-зона и прокат велосипедов. На каждой "улице Никольской" должно быть какое-то место притяжения", добавила она.

Сейчас фонд предлагает моногородам заключить ряд договоров франшизы на особых условиях для размещения на этих улицах таких объектов, как "Баскин Роббинс", Subway, "Иль Патио", "Бэби-клуб", "Чемпионика", сети детских кафе "Хомяк", "Бейбик", медицинских лабораторий "Гемотест" и "Инвитро", салона красоты "Прядки в порядке", магазина "Пятерочка" и других.

Об улице Никольской

Улица Никольская, которая расположена в Москве рядом с Красной площадью, прославилась в 2018 году благодаря чемпионату мира по футболу, проходившему в России. Эта улица стала местом притяжения и общения футбольных болельщиков со всего мира. Подобные места притяжения планируют создать в каждом моногороде. На данный момент в России 317 моногородов, из них восемь в Пермском крае.

О форуме

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.