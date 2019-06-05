Правительство Украины запланировало снизить госдолг до 43% ВВП в 2022 году

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Правительство Украины утвердило среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы, которая предусматривает постепенное снижение госдолга до 43% от ВВП страны в 2022 году. Такое решение было принято на заседании в среду по представлению главы минфина Оксаны Маркаровой.

Среди ключевых механизмов, которые, как считают в кабмине, помогут достичь этой цели, - увеличение доли госдолга в национальной валюте, привлечение иностранных инвесторов к инвестированию в гривневые облигации, увеличение сроков погашения государственных ценных бумаг и обеспечение равномерного графика погашения госдолга.

По данным Национального банка страны, в I квартале 2019 года госдолг Украины снизился к ВВП до 59%. В минфине ранее заявляли, что в текущем году Украина должна выплатить более $15 млрдпо государственному долгу.