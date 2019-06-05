"Ростелеком" приобрел 51% в капитале разработчика систем "Безопасный город"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. "Ростелеком" стал владельцем 51% уставного капитала компании "КорКласс" - ведущего разработчика систем класса "Безопасный город". Об этом сообщила пресс-служба телекоммуникационной компании.

"Ростелеком" сообщает о закрытии сделки по приобретению 51% долей в уставном капитале ООО "КорКласс" у единственного владельца ГК "Форпост". Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила сделку 19 апреля 2019 года", - отмечается в сообщении. Сумму сделки "Ростелеком" не назвал.

В компании отметили, что сделка усилит компетенции "Ростелекома" в сегменте комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности окружающей среды.

"КорКласс" является владельцем и разработчиком платформы для создания аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". В частности, компания создает "информационно-аналитические центры" для контроля показателей регионов, разрабатывает продукты для экологического мониторинга, а также развивает направления IoT в рамках построения умных городов.

Решения "КорКласс" уже внедрены на территории Архангельской, Тюменской, Вологодской, Свердловской областей и Республики Алтай; а также заканчивается внедрение компонентов "Безопасный город" на территории Иркутской области. Совместно с госкорпорацией "Ростех" специалисты "КорКласса" реализуют проект гидрохимического мониторинга озера Байкал.

"Ростелекомом" создает АПК "Безопасный город" для организации комплексной системы обеспечения безопасности населения в соответствии с поручением президента РФ от 2014 года, а также в соответствии с распоряжением правительства РФ.