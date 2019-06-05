Объем производства вторичного твердого топлива в России может вырасти в 20 раз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Российский экологический оператор обсуждает возможность увеличения объема производства вторичного твердого топлива (RDF, делается из отдельных фракций твердого коммунального мусора) в России с 100 тыс. до 2 млн тонн в рамках реализации нацпроекта "Экология". Об этом журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

У нас в плане <…> по созданию объектов утилизации, которые у нас являются целевыми показателями национального проекта ("Экология" - прим. ТАСС), объекты по производству RDF-топлива стоят. Мы должны их с условных 100 тыс. [тонн], которые перерабатываются в настоящий момент, поднять почти в 20 раз", - сказал он.

Буцаев пояснил, что 14 мая было обнародовано поручение вице-премьера РФ Алексея Гордеева, которое касалось RDF-топлива. В нем говорилось, что Минприроды и Минэнерго необходимо до сентября изучить, какой коммунальный мусор можно было бы отнести к возобновляемым источникам энергии и есть ли смысл его собирать отдельно.

Глава РЭО добавил, что RDF-топливо хорошо зарекомендовало себя за рубежом. Оно может использоваться в котельных и на промышленных производствах. Например, в Европе RDF, по его словам, используется на цементных заводах.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.