Доходы бюджета Подмосковья за пять месяцев выросли на 11,5%

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Доходы консолидированного бюджета Московской области за пять месяцев текущего года составили более 266 млрд рублей, что больше показателя за аналогичный период 2018 года на 27,4 млрд рублей или на 11,5%, сообщила в среду пресс-служба Министерства экономики и финансов Подмосковья.

"Собственные доходы консолидированного бюджета Московской области (налоговые и неналоговые поступления) за первые пять месяцев 2019 года составили 266,3 млрд рублей, что на 27,4 млрд рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Как отметила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова, чьи слова приводятся в сообщении, темп роста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет на начало июня текущего года составил 11,5%, что выше достигнутого в прошлом году уровня - на начало июня 2018 года этот показатель составлял 9,7%.

Основными источниками роста доходов Подмосковья в первые пять месяцев 2019 года стали налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций. "Темп прироста налога на доходы физических лиц за январь - май 2019 года составил 14,5%", - приводятся в сообщении слова Мухтияровой.

Как пояснили в пресс-службе, прирост поступлений в бюджет Подмосковья за счет налога на доходы физлиц также связан с ростом фонда заработной платы в крупных и средних организациях и с ростом количества патентов, выданных иностранным гражданам.