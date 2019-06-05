Приморье на "Экспо" в Китае представит потенциальным инвесторам микрорайон "Радужный"

ВЛАДИВОСТОК, 5 июня. /ТАСС/. Приморский край на российско-китайской "Экспо" в Харбине 15-19 июня презентует потенциальным инвесторам из КНР проект строительства крупного микрорайона "Радужный" в Уссурийске и туристский потенциал, который открывает электронная виза в рамках свободного порта Владивосток. Об этом рассказал ТАСС в среду директор департамента международного сотрудничества региона Алексей Старичков.

"Один из инвестиционных проектов, который представит Инвестиционное агентство Приморья, - строительство крупного микрорайона "Радужный" в Уссурийске. Инициаторы, компания "ЮгСтрой" <...> проделали уже большую работу, возвели часть объектов и ищут партнеров в Китае, которые могли бы тоже принять участие в этой работе", - сообщил Старичков, отметив, что власти региона получают большое количество обращений от компаний из Китая, которые бы хотели принять участие в реализации проектов в сфере строительства дорог, портов, микрорайонов. В качестве успешного примера сотрудничества он привел компанию China Communications Construction Company, которая выполняет многомиллиардные подряды в рамках реализации проекта судоверфи "Звезда".

На выставке будут представлены и другие крупные инвестиционные проекты для потенциальных партнеров. Кроме того, сообщил Старичков, здесь будет представлена продукция сельского хозяйства и пищевого производства как малого бизнеса, так и крупных компаний. Так, компания "Ратимир", которая производит продукцию из мяса, намерена провести переговоры о расширении поставок в Китай. Покажет регион и туристические возможности: гостям приморского стенда расскажут о Приморской сцене Мариинского театра, о Приморской краевой филармонии, краевой картинной галерее и о возможностях, которые предоставляет электронная виза.

"На "Экспо" будет организован большой стенд Приморского края, на котором будет проходить работа. <...> Интересной особенностью нашего стенда в этом году будет использование тачскрин-панелей, на которых при помощи консультантов китайские посетители выставки смогут на сайте Alibaba (крупная торговая платформа КНР - прим. ТАСС) заказать партию товаров приморских производителей", - рассказал Старичков. Стенд также представит посетителям товары малого бизнеса из Приморья: мед, рыбу, продукцию народных промыслов.

Микрорайон "Радужный" расположен в Уссурийске на площади 400 га. Здесь уже введены в эксплуатацию дома, где проживает около 2,5 тыс. человек, база отдыха, питомник декоративных растений, работает производство рулонных газонов. Район планируется расширять за счет строительства гостиниц, бизнес-центров, рекреационных зон, запуска новых предприятий.

О выставке

VI международная выставка "Российско-китайское "Экспо" пройдет в Харбине (северо-восточная провинция Хэйлунцзян) с 15 по 19 июня. Главная тема мероприятия - сотрудничество Китая и России. Планируемая площадь выставки - около 86 тыс. кв. м. В этом году заявку на участие в VI российско-китайской ЭКСПО подали 1360 компаний из 34 стран и регионов мира.