Петербург встречает гостей ПМЭФ солнечной погодой и новым цветочным оформлением

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) начинают прибывать на площадку мероприятия - выставочный центр "Экспофорум", передает корр. ТАСС. В Петербурге в "нулевой" день форума установилась теплая солнечная погода, в городе также появилось новое цветочное оформление.

Синоптики ожидают, что в Санкт-Петербурге в дни ПМЭФ (6-8 июня) будет около 26-32 градусов тепла, однако 6-7 июня местами возможны кратковременные дожди и грозы. Для прибывающих участников форума организован трансфер, автобусы каждые 15-20 минут отправляются с Московского вокзала и из аэропорта Пулково.

"Химические" коктейли и роботы

Перед входом в "Экспофорум" вывешены флаги стран-участниц форума, которых, как ожидается, будет 75. Кроме того, в районе выставочного центра "Экспофорум", на Московском проспекте, Пулковском шоссе, дороге в аэропорт, Петербургском и Петергофском шоссе, а также в историческом центре города появилось новое цветочное оформление.

Как сообщили журналистам в комитете по благоустройству, городские садовники в преддверии события высадили около 600 тыс. цветов более 50 разных видов, которые украсили 2,3 тыс. конструкций. "[Они] обыгрывают разные оттенки, высоту и размер цветов. В этом году особую популярность набирают объемные цветники - более современные и эффектные", - отметили в ведомстве.

Несмотря на то, что 5 июня "нулевой день" форума, все стенды уже оформлены. На них можно увидеть автомобили, матрешки, палехскую роспись, роботов, картины, в том числе выставку искусства людей с особенностями развития, которая происходит на специально отведенном для этого стенде.

Также, помимо стендов компаний и регионов, есть несколько тематических. Один из них посвящен 150-летию периодической таблице химических элементов. Здесь организован "химический" бар, где можно попробовать из пробирок коктейли цветов химических элементов, а также узнать информацию о них. Еще один стенд посвящен футбольному турниру UEFA Евро-2020, который пройдет в Петербурге. На стенде вывешены фотографии команд и футболистов - победителей этого турнира, а также рассказывается его история.

Деловая программа "нулевого дня"

В среду на ПМЭФ предусмотрена обширная программа: пройдет форум малого и среднего предпринимательства (МСП), где бизнес, власти и эксперты обсудят потенциал развития МСП, взаимодействие предпринимателей и госорганов, а также повышение эффективности государственной поддержки МСП. Пленарная сессия форума "Вовлечение в предпринимательство: на пути к успеху" будет посвящена одному из ключевых вопросов - популяризации предпринимательства. Соответствующий федеральный проект входит в структуру национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

Участники обсудят взаимодействие малого и крупного бизнеса в сфере промышленности.

Их также ждут различные мастер-классы, посвященные электронной торговле, созданию продающих сайтов, вопросам экспорта и выбора рынков сбыта. Еще один формат в помощь предпринимателям - Менторская гостиная, в рамках которой крупные бизнесмены и отраслевые эксперты проведут встречи с предпринимателями, поделятся опытом, знаниями и проверенными инструментами ведения бизнеса. Результат менторской сессии - разбор кейса или бизнеса, решение задачи и получение контактов.

Также в "нулевой" день форума 5 июня пройдут три мероприятия, посвященные стартовавшей в России реформе обращения с отходами. Так, утром состоится деловая сессия "Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами", затем пройдут круглые столы "Доходы из отходов: как сделать отрасль более привлекательной" и "Законодательное регулирование сферы обращения с отходами".

Ожидается, что число участников ПМЭФ в этом году увеличится до 17 тыс. участников (в 2018 году участвовало 15 тыс.), будут представлены более 1,8 тыс. российских и иностранных компаний из 75 государств.

ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума. Кроме того, ТАСС является оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.