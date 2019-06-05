Китайская Great Wall на ПМЭФ может подписать соглашение о намерениях заключить СПИК

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Китайский автоконцерн Great Wall Motor на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня, может подписать соглашение о намерениях заключить специнвестконтракт (СПИК), сообщается в материалах к государственному визиту в РФ председателя КНР Си Цзиньпина.

5 июня Great Wall открыл завод на территории индустриального парка "Узловая" в Тульской области. На первом этапе инвестиции в предприятие составили $500 млн, на втором этапе предполагается вложить еще 20 млрд рублей. Завод будет выпускать автомобили Haval, его начальная мощность - 80 тыс. авто в год.

"В рамках ПМЭФ-2019 запланировано подписание соглашения между правительством Тульской области, Министерством промышленности и торговли РФ и дочерним предприятием Great Wall ООО "Хавел Мотор Мануфэкчуринг Рус" о намерениях по заключению специального инвестиционного контракта", - говорится в материалах.

В рамках СПИК планируется строительство завода двигателей внутреннего сгорания и автоматических трансмиссий, будет локализовано производство элементов шасси, деталей интерьера и экстерьера. "К 2023 году ожидается освоение четырех новых SUV-моделей контактного и субконтакиного класса", - отмечается в документе.

Great Wall Motor Company Limited является одним из крупнейших производителей автомобилей в Китае. В состав холдинга входят более 30 дочерних компаний по производству легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Также холдинг занимается научными исследованиями и опытными конструкторскими разработками.