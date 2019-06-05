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Динамика ключевой ставки Центробанка

Костин не исключил снижения ключевой ставки ЦБ уже во II квартале

Возможно, это решение приведет к уменьшению процентных ставок, считает глава ВТБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Банк России может принять решение о снижении ключевой ставки уже во II квартале 2019 года, что, в свою очередь, может привести к снижению процентных ставок. Такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка.

"Мы ожидаем, что уже в текущем году - возможно, даже уже во II квартале - будет возможность для того, чтобы регулятор принял ряд мер по смягчению своей кредитно-денежной политики, и, возможно, это приведет к снижению процентных ставок", - сказал он.

Теги
РоссияДинамика ключевой ставки ЦентробанкаКостин, Андрей Леонидович
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