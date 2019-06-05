Глава канцелярии финского министерства экономики и занятости примет участие в ПМЭФ

ХЕЛЬСИНКИ, 5 июня. /ТАСС/. Руководитель канцелярии министерства экономики и занятости Финляндии Яри Густафссон примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Экономический форум дает хорошую возможность встретиться с людьми, ответственными за принятие решений в России, и главами компаний, оказать содействие финскому экспорту и поддержать работу финских предприятий в РФ", - указала пресс-служба.

Там добавили, что Финляндия и Россия долгое время сотрудничают в вопросах окружающей среды, что "закладывает основу для новых возможностей кооперации в циркулярной экономике и сфере утилизации отходов". "В этой связи Финляндия организует на форуме панельную дискуссию, в которой будет участвовать Густафссон", - отметила пресс-служба министерства. В ней также планируется участие генерального директора публично-правовой компании "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.

В рамках поездки в Россию Густафссон также обсудит актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным и главой Минтруда РФ Максимом Топилиным, встретится с представителями работающих в Санкт-Петербурге финских компаний, чтобы "узнать о ситуации на российском рынке".

Ранее предполагалось участие в форуме министра экономики Финляндии Мики Линтиля, однако ему придется пропустить ПМЭФ из-за участия в формировании нового правительства Финляндии, которое происходит в эти дни.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.