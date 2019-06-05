Более 1 тыс. сотрудников "Электроцинка" после сокращения трудоустроят в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Северной Осетии намерены трудоустроить более 1,1 тыс. уволенных сотрудников завода "Электроцинк" на предприятиях республики, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Сегодня на первом заседании рабочей группы по трудоустройству высвобождаемых работников ОАО "Электроцинк" в Доме правительства республики было заявлено, что более 1,1 тыс. освобожденных сотрудников завода будут трудоустроены на предприятиях региона. Порядка 800 из них уже получили консультации в службе занятости, более 30 предприятий республики подали сведения о вакансиях", - говорится в сообщении.

Председатель комитета по занятости населения региона Альбина Плаева проинформировала участников совещания, что рабочие места, в частности, готовы предоставить такие крупные промышленные предприятия, как Владикавказский вагоноремонтный завод, заводы "Радуга", "Разряд", "Владтрамвай", "Севкавказэнерго", "Электроконтактор". В целом уже сформированы предложения по 170 вакансиям.

"Ведется мониторинг вакансий на промышленных предприятиях России, и, если кто-то согласится выехать за пределы республики, то им есть, что предложить. К примеру, в соседней Кабардино-Балкарии готовы уже сейчас трудоустроить 170 человек на строительный объект. Поставлена задача индивидуально подходить к каждому соискателю работы, учитывать его запросы и социальное положение", - добавили в пресс-службе.

"Электроцинк" - одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее в Северной Осетии. В 2017 году на заводе было произведено свыше 73 тыс. тонн цинка и 123 тыс. тонн серной кислоты, а также 307 тонн кадмия. Среднее число сотрудников на 2017 год - 1806 человек. Все производственные процессы на предприятии сейчас остановлены, оно готовится к основному этапу консервации.

Цех электролиза, в котором произошел пожар, был построен в 1934 году, компания планировала его модернизировать. Для снижения экологических рисков предполагалось до 2022 года провести замену устаревшего и изношенного оборудования, внедрить современное оборудование с полным контролем производственного процесса. После пожара вновь возник вопрос об экологичности предприятия. Парламент Северной Осетии 25 октября принял обращение к федеральным властям и руководству УГМК с просьбой закрыть завод.