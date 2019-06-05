Власти Москвы и китайская CRCC подписали соглашение о развитии ТПУ "Мичуринский проспект"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Принадлежащая правительству Москвы "Мосинжпроект" и китайская железнодорожная строительная корпорация CRCC (China Railway Construction Corporation) подписали соглашение о развитии транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Мичуринский проспект" на западе Москвы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Стройкомплекса столицы. Подписание соглашения состоялось в рамках визита делегации Китайской Народной Республики во главе с ее председателем Си Цзиньпином.

"Подписано соглашение о сотрудничестве по проекту развития транспортно-пересадочного узла "Мичуринский проспект" между компаниями "Мосинжпроект" и китайской корпорацией CRCC <...> Соглашение предполагает участие китайских специалистов в проектировании ТПУ. Сегодня компания CRCC занимается строительством Юго-Западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Привлечение проектировщиков и инженеров этой компании позволит сократить сроки работ на объекте", - приводит пресс-служба слова вице-мэра столицы Марата Хуснуллина.

При этом он отметил, что сегодня корпорация CRCC изучает потенциал рынка строительства и других столичных ТПУ. "Более того китайская компания готова участвовать в проектах не только как проектировщик или подрядчик, но и как инвестор", - подчеркнул заммэра.

По данным "Мосинжпроекта", пассажиропоток ТПУ "Мичуринский проспект" составит около 50 тыс. человек в часы пик. Технологическая часть узла предполагает связь недавно открытой станции Солнцевской (желтой) линии "Мичуринский проспект" и строящейся сегодня одноименной станции Большого кольца. Сюда же подведут маршруты наземного городского пассажирского транспорта.

Контракты CRCC с московским метро

CRCC - первая компания международного уровня, привлеченная к строительству московского метро. В настоящее время по контракту, подписанному между CRCC и АО "Мосинжпроект" (ключевой застройщик столичного метро - инжиниринговая компания, находящаяся в собственности правительства Москвы) в январе 2017 года, возведена станция "Мичуринский проспект" (открыта 30 августа 2018 года), строятся станции "Аминьевское шоссе" и "Проспект Вернадского", а также перегонные тоннели между ними на юго-западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве. Сумма контракта составила 22,98 млрд рублей. К началу мая 2019 года завершена проходка левого перегонного тоннеля между станциями "Проспект Вернадского" и "Мичуринский проспект" БКЛ, таким образом, строительство всего тоннеля завершено.

В конце февраля китайская корпорация и "Мосинжпроект" подписали соглашение о прокладке тоннелей на восточном участке линии от станции "Нагатинский затон" до "Каширской". Помимо этого, в середине апреля этого года - на выполнение проекта по строительству участка новой Коммунарской линии метро от станции "Коммунарка" до станции "Улица Генерала Тюленева". Тогда источник в мэрии уточнил ТАСС, что в новое соглашение вошло строительство станций, (включая перегоны между станциями и конструирование), "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", а также перегон до станции "Коммунарка". При этом агентство Синьхуа сообщало, что стоимость проекта оценивается в 27 млрд рублей. Протяженность участка подземки составит 6,4 км.

О развитии ТПУ в Москве

Транспортно-пересадочный узел - это общественное пространство, которое объединяет различные виды транспорта: метро, железную дорогу, Московское центральное кольцо (МЦК) и наземный городской транспорт, а также обеспечивает район необходимой социальной инфраструктурой. В состав транспортных хабов зачастую входят жилые площади, а также торгово-развлекательные комплексы, коммерческие объекты.

Программа комплексного развития системы ТПУ до 2025 года предусматривает строительство узлов как за счет московских властей, так и денежных средств от частных инвесторов. Как отмечали ранее в Стройкомплексе Москвы, в планах городских властей предусмотрено возведение 153 капитальных объектов такого рода. Крупным транспортным узлам в Москве отводится роль драйверов для развития окружающих их городских территорий.