Пассажиропоток на субсидируемых региональных рейсах вырос за четыре месяца в три раза

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Количество перевезенных пассажиров по программе субсидирования региональных рейсов (всего 226 маршрутов) выросло в три раза за январь - апрель 2019 года, до 438,1 тыс. пассажиров против 141,5 тыс. за аналогичный период годом ранее, следует из оперативных данных Росавиации.

"На реализацию программы выделено 7,8 млрд рублей. Полеты выполняются 21 авиакомпанией", - напомнили в Росавиации, в том числе в программе задействованы S7, "Ютэйр", "Азимут", "Нордстар", "Нордавиа" и др.

Воспользоваться субсидируемым авиабилетом могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также члены многодетных семей.