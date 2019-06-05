Фонд развития моногородов выдаст беспроцентный заем в 50 млн рублей самарскому предприятию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Компания "Зетта", производящая инновационные двигатели для электромобилей в городе Тольятти Самарской области, получит от Фонда развития моногородов беспроцентный заем в размере 49,5 млн рублей, сообщила в среду ТАСС гендиректор фонда Ирина Макиева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Зетта" - это проект в моногороде Тольятти, который занимается производством двигателей к электромобилям. Мы подписали по этому проекту соглашение, потому что Тольятти - это моногород, у Фонда развития моногородов есть льготный продукт под 0% годовых. <…> Мы, как фонд, даем заем - на 15 лет до 250 млн рублей, но "Зетта" запросил около 50 млн рублей, а Корпорация МСП гарантирует эту сделку. Здесь на лицо синергия институтов развития", - сказала она после подписания соглашения между фондом и компанией.

Как пояснили в пресс-службе Фонда, в результате реализации проекта "планируется запуск серийного производства электродвигателей, которые, в том числе, будут использоваться для разработки отечественного уникального электромобиля ZETTA". Общий объем инвестиций в проект составляет более 188 млн рублей, сумма займа, который предоставляет фонд, - 49,5 млн рублей сроком на 3 года и 3 месяца.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - нулевой день форума. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.