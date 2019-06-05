Дотации из бюджета РФ на развитие села в Иркутской области за пять лет выросли в три раза

ИРКУТСК, 5 июня. /ТАСС/. Ежегодный объем средств, выделяемый Иркутской области на развитие сельских территорий за пять лет, вырос со 110 млн рублей до 359 млн рублей в 2019 году, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Ежегодный объем средств из федерального бюджета с 2014 по 2019 год вырос со 110 млн рублей до 359 млн рублей. В Сибирском федеральном округе Приангарье занимает одно из лидирующих мест по объему выделяемых средств на развитие сельских территорий", - говорится в сообщении.

Средства из бюджета идут на предоставлении социальных выплат, в том числе молодым семьям, грантовую поддержку местных инициатив, комплексное благоустройство и строительство школ, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных площадок, автомобильных дорог.

"Грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, за это время получили 190 проектов в размере 75,9 млн рублей, выдано 1242 свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности, в том числе 843 свидетельства для молодых семей и молодых специалистов", - уточнили в пресс-службе.

По данным пресс-службы правительства региона, при составлении новой госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" правительство РФ учло предложения властей Иркутской области по снятию ограничения на реализацию муниципалитетами одного проекта в год по грантам. "Теперь претендовать на грант могут не только сельские, но и городские поселения региона, а само мероприятие направлено на благоустройство сельских территорий", - отметили в пресс-службе.