Первый международный видеозвонок из России по 5G соединил Санкт-Петербург и Хельсинки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Компании "Ростелеком", "Мегафон" и Nokia совершили первый международный звонок в сети 5G на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Международный видеозвонок из РФ по 5G соединил Санкт-Петербург и Хельсинки: президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто в Хельсинки позвонили президент "Ростелекома" Михаил Осеевский и директор по техническим инновациям и инфраструктуре "Мегафона" Фредерик Ваносчуйзе.

Глава "Ростелекома" отметил, что "5G будет кровеносной системой для цифровой экономики, так как от мобильной связи нового поколения зависит работа целого ряда новых бизнесов и направлений - "интернета вещей", беспилотного транспорта, "умных городов", виртуальной и дополненной реальности и многого другого". "Мы уверены, что сети 5G должны строиться на современном экономическом принципе шеринга, когда бизнесы и люди объединяются для совместного создания и использования ресурсов: радиочастот, инфраструктуры. Так мы сможем оптимизировать затраты и приблизить появление коммерческих сервисов 5G и новых индустрий на его базе", - рассказал Осеевский.

Еще один звонок во время мероприятия подтвердил техническую возможность совместного использования инфраструктуры сети 5G разными операторами: впервые в России состоялся звонок в сети 5G между абонентами Tele2 и "Мегафона". Звонок совершили генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин и директор по техническим инновациям и инфраструктуре "Мегафона" Фредерик Ваносчуйзе.

ПМЭФ-2019 пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый "нулевой" день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.