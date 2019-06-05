Переезд Объединенной судостроительной корпорации в Петербург займет около года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Переезд объединенной судостроительной корпорации в Санкт-Петербург состоится в 2020 году, офис руководителя ОСК будет также располагаться в этом городе, сообщил журналистам глава корпорации Алексей Рахманов.

"На сегодняшний день мы считаем, что общий переезд состоится в 2020 году, и <...> будет больше половины корпорации располагаться в Петербурге. При этом московское представительство останется, и численность его будет определяться в зависимости от тех задач, которые будут стоять перед нами в части работы с федеральными органами власти. Я поеду вместе со всеми в Петербург, но где я буду проводить больше времени - это будет зависеть от конкретных ситуаций <…>. Мой офис будет в Петербурге, и представительство будет в Москве", - сказал Рахманов журналистам.

Он отметил, что для переезда необходимо решить проблемы, связанные с размещением, линиями закрытой связи и созданием сетей.

"Для того чтобы переехать в Петербург, нам нужно сделать три вещи - получить в собственность или на понятных условиях аренды здания, они подобраны, по ним сейчас проходят определенные процедуры. Второе - мы должны подготовить сами здания для размещения корпорации, нам нужны линии закрытой связи, и, поскольку мы работаем на гособоронзаказ, нам нужны соответствующие специальные подразделения <…>, как только все это будет сделано, мы перебросим сюда первую группу специалистов, которые занимаются военным кораблестроением, следом за ними сюда поедут айтишники, после этого сюда будут перебираться специалисты по управлению производственной системой, и все те, кто должен находиться как можно ближе к производственной части", - сказал Рахманов.

По его словам, переезд ОСК в Петербург может потребовать займа более 1 млрд рублей. "Нам, конечно же, придется изрядно потратиться, поскольку затрат, в которые нам обойдется переезд в Петербург, в нашем бюджете не было. Покрыть их текущими доходами невозможно. Скорее всего, нужно будет обращаться за кредитным финансированием, чтобы обеспечить все необходимые работы по ремонту, <…> строительству всех необходимых сетей <...>. Я не могу сказать, [сколько придется занимать], это будет не один миллиард рублей", - сказал Рахманов.

Как сообщил в марте вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, принципиальное решение о переводе в город ряда подразделений ОСК, отвечающих за управление производством, уже принято. Это позволит создать порядка 200-300 новых рабочих мест.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.