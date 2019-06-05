Путин: Россия и Китай ведут предметную работу по каждому направлению сотрудничества

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россия и Китай ведут предметную работу по каждому направлению сотрудничества, не ограничиваясь формальными механизмами взаимодействия, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров.

"Мы сейчас, когда вели переговоры за столом, общались с коллегами, я сказал, что по каждому направлению у нас выработались не только механизмы взаимодействия, а идет конкретная глубокая работа", - сказал он.

Путин отметил, что российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. "Это, действительно, всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие", - сказал президент.

Путин напомнил что находится с Си Цзиньпином в тесном контакте, регулярно обменивается визитами, общается с ним на полях международных мероприятий, уделяя самое пристальное внимание российско-китайскому взаимодействию в политике, экономике, гуманитарной и других сферах.

"В ходе только что завершившихся переговоров мы в весьма конструктивном ключе обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, - констатировал Путин. - Предметно рассмотрели актуальные международные проблемы, уделяя при этом самое пристальное внимание российско-китайскому взаимодействию в тех сферах, которые представляют для нас глубокий взаимный интерес".

Президент обратил внимание на подписанный пакет документов, особо выделив Заявление о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в котором поставлены новые масштабные задачи и долгосрочные ориентиры сотрудничества.

"Естественно, подробно обсуждались вопросы экономического сотрудничества, - добавил Путин. - Товарооборот в прошлом году вырос на четверть и достиг рекордного уровня - $108 млрд. Заметные успехи имеются и в инвестиционной сфере". Он напомнил, что с участием китайских партнеров и китайского капитала реализуется около 30 инвестпроектов на общую сумму $22 млрд, причем существенная часть этих средств вложена в проекты на Дальнем Востоке России - 3,5 млрд.