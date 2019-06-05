В Калуге уничтожили партию польских фруктов, которая была незаконно доставлена в РФ

ТАСС, 5 июня. Партия свежих яблок и груш из Польши весом более 65 тонн, незаконно доставленная на территорию России, уничтожена на калужском полигоне ТБО. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Калужской области.

"В Калужской области уничтожено 65,88 тонн яблок и груш свежих происхождением Польша. В соответствии с указом президента РФ от 29.07.2015 № 391 "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" 4 июня 2019 года вся продукция была уничтожена на полигоне ТБО в Калужской области", - говорится в сообщении.

Сотрудники управления задержали три автомобиля, перевозивших фрукты, все они были без фитосанитарных документов. Согласно маркировке на упаковке, яблоки и груши должны были попасть из Польши в Белоруссию, но оказались в России.