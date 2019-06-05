"Мостотрест" построит мост через Москву-реку в 2021 году

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. "Мостротрест" в 2021 году построит на трассе М-5 "Урал" в Московской области четырехполосный мост через Москву-реку, сообщается в пресс-релизе компании.

"Компания "Мостотрест" в рамках заключенного контракта приступает к работам по I этапу проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска - на участке обхода п. Октябрьский с мостом через реку Москву, км 28 - км 37, Московская область", - говорится в сообщении "Мостотреста".

По этому контракту компании предстоит построить новый четырехполосный мост через Москву-реку, путепровод и транспортную развязку с переходными участками на 34-35 км трассы М-5 "Урал".

Как отметили в "Мостотресте", строительные работы по проекту планируется завершить в декабре 2021 года. Стоимость контракта составляет более 3 млрд рублей (с НДС). Заказчиком строительства выступает ФКУ "Центравтомагистраль".

Новый мост будет построен рядом с уже существующим мостовым переходом. "После завершения работ старый мост возьмет на себя поток автотранспорта со стороны Москвы, новый будет принимать движение со стороны области", - отметили в "Мостотресте".

О компании

Деятельность ПАО "Мостотрест" сосредоточена в сфере строительства инфраструктуры. Среди проектов компании - строительство Крымского моста и участков скоростной автомобильной трассы М11 Москва - Санкт-Петербург.

Пакет в 94,2% "Мостотреста" принадлежит "ТФК-финанс", которым на 100% владеет принадлежащее Ротенбергу ООО "Стройпроектхолдинг", остальные 5,8% находятся в свободном обращении.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль компании по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) в 2018 году снизилась на 43% и составила 1,7 млрд рублей.

Выручка компании за отчетный период осталась на уровне 2017 года и составила 206,3 млрд рублей. Показатель EBITDA снизился на 10% и составил 13,5 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 6,5%.