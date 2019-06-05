РЖД планируют купить 13 новых "Сапсанов"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) планируют купить 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе холдинга.

"Совет директоров ОАО "РЖД" одобрил сделку по поставке 13 высокоскоростных поездов Сапсан", - отметил представитель пресс-службы РЖД.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщало, что РЖД купят 13 составов по 10 вагонов в каждом. Стоимость контракта с учетом 30-летнего обслуживания поездов составит €1,1 млрд.

В пресс-службе РЖД добавили, что контракт на поставку нового подвижного состава планируется заключить в рамках Петербургского международного экономического форума.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.