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ПМЭФ-2019

РЖД планируют купить 13 новых "Сапсанов"

Сумма контракта с учетом 30-летнего обслуживания поездов составит €1,1 млрд

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) планируют купить 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе холдинга.

"Совет директоров ОАО "РЖД" одобрил сделку по поставке 13 высокоскоростных поездов Сапсан", - отметил представитель пресс-службы РЖД.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщало, что РЖД купят 13 составов по 10 вагонов в каждом. Стоимость контракта с учетом 30-летнего обслуживания поездов составит €1,1 млрд.

В пресс-службе РЖД добавили, что контракт на поставку нового подвижного состава планируется заключить в рамках Петербургского международного экономического форума.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
РоссияПМЭФ-2019
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