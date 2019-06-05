Сбербанк на ПМЭФ представил сервис, позволяющий сократить время возмещения НДС в 13 раз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Сбербанк на Петербургском международном экономическом форуме представил цифровой сервис для экспортеров, который позволит им сократить время возмещения НДС в 10-13 раз. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Сервис уже запущен, он фактически есть, даже сделка одна, мы в начале мая ее провели, все сложилось в семь рабочих дней <…> Это все полностью цифровой процесс, который фактически позволит экспортерам получать возмещение в 10-13 раз быстрее", - сказал он.

Попов пояснил журналистам, что сейчас в Налоговом кодексе РФ на процесс возмещения НДС (20%) заложено от 21 до 72 дней. "Для компании вопрос возмещения НДС, и быстрого возмещения - серьезный вопрос управления ликвидностью и, конечно, отвлечение рабочего капитала, которое происходит в случае задержек возмещения НДС, может очень серьезно повлиять на бизнес компании, и она вынуждена будет искать кредитные или иные средства", - отметил он.

По данным Сбербанка, в РФ сейчас работает 83 тыс. компаний - экспортеров.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.

ПМЭФ-2019 пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый "нулевой" день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.