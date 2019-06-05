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ЦБ ожидает годового прироста реальной зарплаты в РФ во II-III кварталах в 1-1,5%

В апреле годовой темп прироста реальной заработной платы составил 1,6%

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Рост реальной заработной платы в России во II-III кварталах составит 1-1,5% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.

По предварительной оценке, в апреле годовой темп прироста реальной заработной платы составил 1,6%. Оценка за март была улучшена до 2,3% с нулевого роста.

Безработица в апреле осталась на минимальном уровне за всю историю наблюдений - 4,6%. Аналитики прогнозируют продолжение снижения уровня безработицы с учетом демографических тенденций.

Согласно прогнозам Минэкономразвития, реальные доходы россиян в 2019 году увеличатся на 1% и продолжит расти в будущем. При этом в I квартале реальные располагаемые доходы россиян снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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