Сбербанк не видит необходимости увеличивать долю на рынке за счет поглощений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Сбербанк не планирует увеличивать долю на рынке за счет объединения с другими кредитными организациями. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, запрещающий государству, ЦБ и организациям, в которых более 50% акций принадлежит государству, приобретать долю в коммерческих организациях финансового сектора РФ. При этом такой запрет не будет распространяться на приобретение ЦБ акций или долей финансовых организациях в рамках мероприятий по предупреждению банкротства. Также ограничение не коснется случаев, когда приобретение доли государством предусмотрено федеральными законами, актами президента или правительства РФ.

"Наш банк всегда находится в этом плане в особенной категории, у нас не было ни одного поглощения за последние больше 12-13 лет <…> Мы смотрим нейтрально, банк работает эффективно, нет необходимости наращивать свою рыночную долю за счет объединения с другими банками", - сказал Попов, отвечая на вопрос о том, как законопроект в случае принятия повлияет на деятельность банка.

ПМЭФ-2019 пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый "нулевой" день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.