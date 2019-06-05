Удмуртия на ПМЭФ подписала с Wildberries соглашение о сотрудничестве

ТАСС, 5 июня. Власти Удмуртии на ПМЭФ-2019 подписали соглашение о сотрудничестве с интернет-ретейлером Wildberries, это сотрудничество поможет развитию малого и среднего предпринимательства в регионе, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Соглашение с Wildberries позволит производственным предприятиям республики продвигать свои товары на российском и международном уровне, а это - рост выручки и, как следствие, увеличение налогов. Сейчас уже 30 поставщиков из Удмуртии работают с Wildberries. Их суммарный оборот по итогам 2018 года составил 362 млн рублей, в первом квартале 2019 года продажи выросли на 57% по отношению к аналогичному периоду 2018 года", - приводит пресс-служба слова главы региона Александра Бречалова.

Уточняется, что в рамках соглашения правительство региона будет оказывать информационную поддержку интернет-ритейлеру. Кроме того, Wildberries и кабинет министров будут проводить совместные мероприятия, направленные на консультацию представителей МСП региона.

Интернет-магазин Wildberries продает различные категории товаров, в том числе игрушки, спортивное и детское питание, электронику, книги. В 2018 году выручка компании составила $1,7 млрд. Согласно данным портала "СПАРК", Татьяна Бакальчук является единственным владельцем Wildberries. В апреле она заявила о планах выйти в 2019 г. на рынки стран ЕС и СНГ, а также расширить ассортимент товаров. "Благодаря соглашению мы расширим сотрудничество с регионом и производителями, расскажем предпринимателям об особенностях интернет-торговли, в частности, обучим работе на площадке Wildberries, познакомим с возможностями различных онлайн-инструментов, проведем обучающие семинары", - цитирует Бакальчук пресс-служба главы региона.

Как сообщалось, к концу 2019 года в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" количество занятых на малых и средних предприятиях Удмуртии должно достичь 210 тыс. человек. Кроме того, доля продукции малых предприятий в валовом региональном продукте должна составить не менее 25,4%, в несырьевом экспорте - 8,8%.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.