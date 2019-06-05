"Ростелеком": дорожную карту по созданию оборудования и сетей 5G разработают к осени

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Дорожная карта по созданию в России оборудования для сетей связи пятого поколения (5G), а также по строительству самих сетей будет разработана к осени. Об этом рассказал журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в рамках ПМЭФ-2019.

В конце мая вице-премьер Максим Акимов на совещании с президентом Владимиром Путиным по развитию технологий в области искусственного интеллекта рассказал, что правительство подпишет соглашения о намерениях с крупными компаниями в РФ по развитию высокотехнологичных отраслей в стране. По его словам, в этих документах будут указаны обязательства по разработке и принятию подробных дорожных карт по развитию каждого из высокотехнологичных направлений до 2024 года включительно. За вопрос развития технологий мобильной связи (включая 5G) будут отвечать "Ростелеком" и Ростех.

"Мы считаем, что за лето этот документ появится", - сказал Осеевский, комментируя сроки появления такой дорожной карты. "Уже на следующей неделе мы планируем в Москве провести большое совещание, в котором примут участие телеком-операторы и международные компании, и представители промышленных предприятий, которое даст старт этой важной серьезной работе", - добавил он.

Новая дорожная карта будет отличаться от той, что готовится в рамках работы по нацпроекту "Цифровая экономика". "Это дорожная карта будет отличаться тем, что она будет включать не только вопросы создания соответствующей аппаратуры, но и создания самой сети пятого поколения. В той дорожной карте, которую мы обсуждали в Казани (на ЦИПР-2019 - прим. ТАСС), эти вопросы не отражены. Дорожная карта будет практической - когда правительство должно принять решение о выделении частот, сколько это стоит денег, какие должны быть приняты решения, что нужно будет сделать на стороне Роскосмоса, Минобороны", - рассказал Осеевский.

Кооперация без СП

Сотрудничество "Ростелекома" и Ростеха по технологиям мобильной связи (в частности, связи пятого поколения - 5G) в России не предполагает создания отдельного юридического лица, рассказал Осеевский. "Сотрудничество наше с Ростехом - это открытое сообщество, куда мы пригласим все компании, все юридические лица, которые заинтересованы в реализации этого проекта. Там не будет создаваться никаких специальных отдельных юридических лиц, проектных компаний, ассоциаций, еще чего-то. Мы не видим в этом необходимости", - отметил он.

По словам главы "Ростелекома", к работе над созданием оборудования для сетей 5G и собственно строительством сети в России стоит привлечь как российские, так и иностранные компании. "К этой работе надо привлечь не только российские предприятия. Очевидно, что в создании этих сетей будут задействованы международные вендоры. Потому что вся инфраструктура сетей четвертого поколения построена ими. Это же не две разные инфраструктуры, одно из другого должно появиться", - отметил он.

Осеевский уточнил, что речь идет об "очень широкой кооперации", причем не только в части аппаратных решений, но и программного обеспечения. Результатом этой работы станет дорожная карта по развитию технологий мобильной связи (в частности 5G) в России.

У "Ростелекома" уже есть совместное предприятие по 5G с "Мегафоном" под названием ООО "Новые цифровые решения". "Мы считаем, что единый инфраструктурный оператор создан, ждем сейчас решение двух оставшихся игроков", - сказал Осеевский. Он уточнил, что один из операторов уже смягчил свою позицию по вопросу присоединения к совместному предприятию - но не уточнил, какой именно.

Новая дорожная карта будет отличаться от той, что готовится в рамках работы по нацпроекту "Цифровая экономика". "Это дорожная карта будет отличаться тем, что она будет включать не только вопросы создания соответствующей аппаратуры, но и создания самой сети пятого поколения. В той дорожной карте, которую мы обсуждали в Казани (на ЦИПР-2019 - прим. ТАСС), эти вопросы не отражены. Дорожная карта будет практической - когда правительство должно принять решение о выделении частот, сколько это стоит денег, какие должны быть приняты решения, что нужно будет сделать на стороне Роскосмоса, Минобороны", - рассказал Осеевский.

ПМЭФ-2019 пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый "нулевой" день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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