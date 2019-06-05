Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,16-0,32%

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС снизились к завершению торгов в среду. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,16% - до 2701,84 пункта, индекс РТС - на 0,32%, до 1303,35 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:54 мск вырос на 0,26% - до 65,335 рубля, курс евро увеличился на 0,19% - до 73,438 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне упала на 3,02% и достигла $59,59 за баррель.

Индекс Мосбиржи показал умеренное снижение на фоне коррекции в акциях нефтегазового сектора, отыгрывающих неуверенную ценовую конъюнктуру в нефти, считает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Он полагает, что индекс Мосбиржи, в случае сохранения слабой динамики нефти, в четверг может продолжить коррекционное движение в диапазоне 2675-2700 пунктов.

Сергей Дейнека добавил, что завтра стоит обратить внимание на публикацию оценки ВВП еврозоны, решение по процентной ставке ЕЦБ, а также на данные по внешней торговле и рынку труда США.

Согласно мнению главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, завтра существенных поводов для выхода доллара из диапазона 65-65,5 рубля пока нет.