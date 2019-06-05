Минэнерго США: Вашингтон не будет использовать энергоресурсы для политического давления

ЛЮБЛЯНА, 5 июня. /ТАСС/. Вашингтон не намерен использовать поставки энергоресурсов другим странам для оказания политического давления на них. Об этом в среду заявил министр энергетики США Рик Перри, выступая на проходящем в словенской столице саммите Инициативы трех морей, неформального объединения 12 стран Евросоюза, расположенных в регионе между Балтийским, Черным и Адриатическим морями.

"Мы никогда, никогда не будем использовать [наши] энергетические ресурсы как инструмент политического давления", - отметил Перри. "Мы также продолжаем выступать против запуска газопровода "Северный поток - 2", поскольку он противоречит целям ЕС", - добавил американский министр.

Свое название Инициатива трех морей получила потому, что она охватывает территории между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. В этом проекте участвуют 12 государств ЕС: Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Австрия, Венгрия, Словения, Хорватия, Румыния и Болгария. Среди декларируемых целей неформального объединения - укрепление связей с США, развитие инфраструктуры стран-участниц, модернизация их энергосетей, стимулирование темпов дигитализации национальных экономик. Саммит в столице Словении стал уже четвертой встречей представителей Инициативы в подобном формате.