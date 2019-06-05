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Росгеология имела задолженность по зарплатам. Сейчас она устранена

В Минприроды сообщили, что не увидели глобального нарушения по Росгеологии
Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин
© Гавриил Григоров/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Минприроды России не выявило "глобальных" нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Росгеологии по итогам проверки после скандала вокруг бывшего заместителя генерального директора холдинга Руслана Горринга, однако задержки по выплате заработной платы ряду сотрудников были, в данный момент они устранены. Об этом в интервью на полях Петербургского международного экономического форума сообщил глава министерства Дмитрий Кобылкин.

"Мы не увидели глобального нарушения по Росгеологии. <…> Сказать, что воровство глобальное или еще что-то - мы этого не обнаружили", - сказал Кобылкин.

При этом он подтвердил, что случаи задержки заработной платы сотрудникам имели место быть. "Сегодня, насколько мне докладывал [глава Росгеологии] Сергей Горьков, задержки с выплатами заработной платы нет", - добавил министр.

 

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Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссия
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