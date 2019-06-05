Руководство ВТБ встретится с представителями Huawei на площадке ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. ВТБ планирует встречу с представителями китайской корпорации Huawei на площадке Петербургского международного экономического форума. Об этом журналистам сообщил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

"Да <...> Они нам помогают и со стороны инфраструктуры, я так понимаю, и со стороны программного обеспечения", - сказал Соловьев, отвечая на вопрос о том, планируются ли на площадке ПМЭФ встреча с представителями Huawei.

Как уточнил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин, для инвестиционного бизнеса могут быть большие перспективы с точки зрения обслуживания и кредитования проектов Huawei.

Huawei оказалась под угрозой международных экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. На волне этих обвинений в Канаде по запросу США 1 декабря прошлого года была задержана финдиректор компании Мэн Ваньчжоу, которую в Вашингтоне подозревают в нарушении американских торговых санкций в отношении Ирана. В свою очередь польские власти 11 января задержали сотрудника Huawei по подозрению в шпионаже в пользу КНР.

Корпорация Huawei основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.