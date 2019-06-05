Бречалов: Удмуртия рассчитывает привлечь в ТОР порядка 17 млрд рублей до 2027 года

ТАСС, 5 июня. Власти Удмуртии рассчитывают привлечь порядка 17 млрд рублей инвестиций в территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, ТОР) до 2027 года. В республике действует два ТОР, сообщил ТАСС в среду глава республики Александр Бречалов на ПМЭФ.

"Планируем привлечь в ТОСЭР "Сарапул" более 4 млрд рублей инвестиций до 2027 года минимально, в "Глазов" - 13 млрд рублей. Это те заявки, с которыми мы зашли в Минэкономразвития РФ, и мы считаем, что у нас есть все возможности на такие цифры выходить", - сказал он.

На территории республики действуют два ТОР - на юге и севере республики. Потенциальные инвесторы смогут работать с крупными предприятиями Удмуртии, отметил Бречалов. "В "Глазове" это Чепецкий механический завод с уникальными компетенциями, ТОР "Сарапул" превращается в зону электротехнического развития - это Сарапульский электротехнический, радиозаводы, Элеком, "КБЭ XXI века", - добавил собеседник агентства.

По словам главы республики, инвестиции в собственный капитал Удмуртии выросли на 10%, с 83 до 98 млрд рублей. Регион по этому показателю может конкурировать с Башкирией, Татарстаном и Пермским краем. "Для этого нам нужно прирастать на 50-70 млрд рублей в год плюсом к той базе, которая у нас есть", - отметил Бречалов.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.