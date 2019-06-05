Сбербанк представил на ПМЭФ решения для "Умного города"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Сбербанк на своем стенде на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представил решения, которые могут быть использованы в создании "умных городов". Среди них - система "Монитор мэра", которая позволяет в режиме онлайн следить за работой коммунальных служб, сообщил ТАСС в кулуарах "нулевого дня" форума гендиректор SberCloud ("дочки" Сбербанка, развивающей облачные сервисы) Александр Сорокоумов.

"Это наш совместный проект с компанией "Меркатор", который позволяет в режиме онлайн следить за работой городских коммунальных служб - вы в режиме онлайн видите, где находится техника, работает ли она. Это, в свою очередь, позволяет проводить аналитику и оптимизировать работу городских служб", - сказал собеседник агентства.

Также было представлено решение "Виртуальный ЦОД" - облачная инфраструктура, позволяющая хранить и обрабатывать данные. "При этом размер хранилища данных и сложность вычислений могут быть абсолютно любыми", - отметил Сорокоумов.

Группа Сбербанк в январе 2019 года в рамках построения цифровой экосистемы приняла решение о развитии своей облачной платформы SberCloud на базе разработок, которые Сбербанк создавал в рамках своей цифровой трансформации.

Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают свои программы реализации проекта.

О форуме

ПМЭФ-2019 пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.