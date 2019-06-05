Чувашия направит 9,6 млрд рублей на реализацию нацпроектов в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Чувашии планируют направить 9,6 млрд рублей на реализацию национальных проектов в 2019 году, в том числе финансирование инвестпрограмм составит 6,5 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС глава республики Михаил Игнатьев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"На инвестпрограммы по мероприятиям национальных проектов [предусмотрено] 6,5 млрд рублей в 2019 году, это только объекты инвестиционного характера. В целом на мероприятия в рамках национальных проектов [будет направлено] 9,6 млрд рублей [из федерального и областного бюджетов]. Это выверенные, уточненные цифры", - сказал Игнатьев.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года Чувашия планирует направить на реализацию нацпроектов в том числе из внебюджетных источников 120 млрд рублей, преимущественно эти средства будут направлены на социальные нужды, в первую очередь на развитие здравоохранения: оснащение учреждений новыми автомобилями скорой помощи, создание единого диспетчерского пункта и другие нужды. Также значительные средства выделят на реализацию программы "Безопасные и качественные дороги", планируется ремонт дорог в Чебоксарах, Новочебоксарске, Чебоксарском и Моргаушском районах.

По словам главы республики, Чувашия участвует в 52 федеральных проектах. "Мы заключили соглашения с муниципальными образованиями и приступили к реализации мероприятий по национальным проектам", - сказал Игнатьев.

О нацпроектах

Во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина были разработаны нацпроекты в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.