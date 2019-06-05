Площадки Краснодарского края войдут в стратегию событийного развития регионов РФ

КРАСНОДАР, 5 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились о проведении в регионе мероприятий всероссийского и международного уровней в области сельского хозяйства, виноделия, туризма, спорта и предпринимательства в рамках стратегии событийного развития, сообщил ТАСС в среду руководитель Корпорации развития Краснодарского края Павел Майоров.

Краснодарский край представляет на ПМЭФ 58 инвестиционных проектов на общую сумму более 300 млрд рублей. Власти региона намерены сделать акценты не только на таких традиционных для края направлениях как виноделие и экологически чистые продукты, но и представить принципиально новые для Кубани проекты в области киноиндустрии, этому будет посвящена панельная дискуссия, включенная в федеральную программу форума.

"У нас была встреча с Хенриком фон Арнольдом, профессором, партнером агентства Enited (Австрия), специалистом по событийному маркетингу регионов, она организована национальным конгресс-бюро. Оно наняло его, чтобы он составлял стратегию развития регионов именно в области проведения крупных событий всероссийского и международного масштаба. Эту стратегию невозможно создавать сразу для всех регионов РФ. Наша задача состояла в том, чтобы Краснодарский край вошел в эту стратегию, чтобы она разрабатывалась на базе площадок региона, мы это сделали, договоренности есть", - сказал Майоров.

Собеседник агентства добавил, что в проведении таких событий регион будет делать упор на приоритетные отрасли развития и на те сегменты, где край уже демонстрирует определенные успехи: в первую очередь, это сельское хозяйство, так как Краснодарский край исторически считается житницей России, туризм и спортивная индустрия, которая связана с наследием прошедшей Олимпиады в Сочи.

"Сейчас мы развиваем тему создания экспортного бренда "Российское вино". С точки зрения событийного маркетинга, мы тоже хотим использовать его инструменты, чтобы продвигать на международном уровне этот бренд. Мы хотим стать международным центром винных событий, чтобы здесь конгрессы ванные проводились, выставки международные крупные, мы готовы под это предоставлять инфраструктуру, наши организационные возможности", сказал Майоров.

Руководитель Корпорации развития Краснодарского края выделил и узкую направленность дальнейшего развития региона, в частности, столицы Кубани Краснодара. "Мы заявляем, что город Краснодар как столица региона в некотором смысле хочет стать российской столицей малого бизнеса. Дважды мы уже успешно проводили форум "Дело за малым", в этом году он также состоится, он становится еще больше, здесь хорошая система поддержки и МСП, и ментально эта тема нам близка, <...> поэтому мы хотим закрепить за собой право называть себя столицей малого и среднего бизнеса", - резюмировал он.

О форуме

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день форума. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.