Бречалов: Удмуртия должна увеличить экспорт сельхозпродукции до $100 млн до 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Удмуртия должна довести годовой экспорт сельхозпродукции до $100 млн до 2024 года. Поставленная ранее задача - достичь показателя $10 млн в год - несерьезна, сообщил ТАСС глава республики Александр Бречалов на ПМЭФ.

Ранее власти региона заявляли о планах довести экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) до $10 млн к 2024 году.

"Цель к 2024 году - $10 млн - это не цель, безусловно. Мы должны выйти на $100 млн плюс, и это не прогноз. Надо провести инвентаризацию наших предпринимателей агропромышленного комплекса, важно, чтобы они поверили в себя, а мы им помогли выйти на экспортный рынок", - сказал он, добавив, что в 2017 году экспорт продукции АПК из Удмуртии составил 1,7 млн, в 2018 - чуть больше $2 млн.

Крупнейшая агропромышленная компания Удмуртии, "Комос групп", стала первооткрывателем поставок за рубеж, она будет поставлять молоко в Китай, добавил глава региона. "Контракт предполагает поставку почти 500 тонн пастеризованного молока и 40 тонн мороженного в месяц, уже начинаются поставки, больше 30 тонн отправлено", - отметил Бречалов.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.