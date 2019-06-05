РЭО и TetraPak договорились развивать переработку картонной упаковки в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и генеральный директор производителя многослойной картонной упаковки - компании TetraPak (Россия, Украина, Беларусь, Кавказ и Центральная Азия) Александр Криволапов подписали соглашение о совместном развитии переработки картонной упаковки из-под напитков в России.

"В перспективе думаем, что мы с TetraPak бы запустили программу, связанную с созданием объектов по переработке", - рассказал Буцаев ТАСС о планах дальнейшего сотрудничества с компанией.

По словам Криволапова, "не более 3% объема картонной упаковки для жидких продуктов питания перерабатывается в России. <…> Самым простым шагом [в рамках дальнейшего сотрудничества с РЭО ] будет начать с крупнейшего рынка - Москвы и Московской области. Двухпотоковый сбор мусора будет хорошей стартовой точкой, для того чтобы увеличить эти цифры. Если мы добавляем Москву и Московскую область с соответствующим увеличением мощностей по переработке, то мы можем легко выйти на цифры 16-17%", - сказал ТАСС Криволапов.

Он добавил, что сейчас в России работают три предприятия, которые могут полностью перерабатывать TetraPak и еще одно создается в Липецкой области. Всего в России обращается около 200 тыс. тонн картонной упаковки для напитков в год. Из них только около 5 тыс. перерабатывается из-за слабо развитой инфраструктуры раздельного сбора мусора в РФ. При этом мощности четырех предприятий хватит на 12 тыс. тонн, по словам Криволапова.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.