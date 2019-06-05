Обучение предпринимательству в Ульяновской области хотят сделать обязательным с 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Правительство Ульяновской области намерено ввести обязательные занятия по предпринимательству с 2019 года для учеников пятых и девятых классов, а к 2022 году ввести в эксперимент всех старшеклассников. Об этом в среду на площадке Санкт-Петербургского экономического форума заявил глава региона Сергей Морозов.

"Нашим планом поэтапного введения всеобщего предпринимательского образования в школах в текущем учебном году были параллели пятых и девятых классов, со следующего года и до 2022 года в систему войдут и остальные. Одно "но". Мы в соответствии с действующим законодательством можем работать пока только по системе внеурочной деятельности", - сказал глава региона.

По словам Морозова, учебную программу для обучения детей и методическое пособие для учителей было разработано при участии регионального отделения "Опоры России", за последние годы курс внедрили около 250 школ области.

"Поэтому я обращаюсь как один из руководителей профильной рабочей группы Госсовета по развитию предпринимательства с инициативой о внесении соответствующих изменений во ФГОСы и включению этой дисциплины в основную программу. Только в этом случае, и не завтра, а через поколение мы получим с вами совершенно другой деловой климат. Ульяновская область готова стать пилотным регионом для страны", - сказал губернатор.

ПМЭФ-2019 пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.