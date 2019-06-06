Набиуллина считает выполнимой цель по ускорению роста ВВП России до 3%

ТАСС, 6 июня. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что Россия сможет выполнить поставленную ранее цель добиться к 2024 году роста ВВП выше среднего мирового показателя - более 3%. Об этом она заявила в опубликованном в четверг интервью ведущей деловой газете Японии Nikkei.

"Реальные темпы роста должны быть повышены до 3% и более. Это сложная, но выполнимая задача. Если проекты (нацпроекты с общей суммой инвестиций около 25,7 трлн рублей - прим. ТАСС) будут успешно реализованы, мы сможем достичь поставленных президентом целей", - сказала она.

По словам Набиуллиной, сейчас в России наблюдается активный рост сферы сельского хозяйства, однако по темпам повышения производительности труда РФ пока отстает от мирового уровня. Глава ЦБ также заявила, что Россия адаптировалась к санкциям и смогла добиться успехов в области импортозамещения.

Согласно плану правительства, для ускорения темпов роста российской экономики предполагается увеличить объем инвестиций в основной капитал до 25% ВВП, увеличить производительность труда, повысить уровень добавленной стоимости и нарастить несырьевой экспорт, а также поднять экономическую активность населения и увеличить число занятых.

В итоге рост ВВП в 2020 году должен ускориться до 2% против 1,3% в 2019 году. При этом с 2021 года экономика начнет расти темпами выше 3%: в 2021 году - 3,1%, в 2022 году - 3,2% и в 2023-2024 годах - 3,3%.

До 2024 года в России планируется реализовать 12 нацпроектов и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, чтобы достичь целей, обозначенных в майском указе президента Владимира Путина. На это предполагается потратить 25,7 трлн рублей.